AK Parti Pazarcık 8. Olağan Kongresi, Cevizaltı Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Kongrede, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ın yeniden ayağa kaldırılması noktasında merkezi hükümet ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar da istişare edildi.

“Pazarcık’ımız İçin Cansiperane Çalışıyoruz”

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Pazarcık, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen ilk depremin merkez üssü. O günden bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte Kahramanmaraş’ımızı, Pazarcık’ımızı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara taşımak için cansiperane gayretimizi sürdürüyoruz. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Pazarcık’ı alt ve üstyapısıyla çok daha iyi bir konuma taşımak ve katma değerini artırmak için yatırımlarımız artarak devam ediyor. İlçemizin çeşitli noktalarında toplam 71 Milyon TL’lik yol yatırımımız sürüyor. Geride kalan 6 aylık görev süremizde Pazarcık’ta hemşehrilerimize toplam 6 Milyon TL’yi aşan sosyal destek sağladık” cümlelerini kaydetti.

Pazarcık Yeni Altyapısına Kavuşuyor

Pazarcık’ın altyapısının yenilenmesi noktasında çok ciddi projelerin hayata geçirildiğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Altyapıda çok değerli işlere imza atıyoruz. 6 ayda Pazarcık’a 45 kilometre içmesuyu hattı ve 4 içmesuyu deposu kazandırdık. İlçemize 70 Milyon TL maliyetle içmesuyu arıtma tesisi inşa ettik. Düzbağ – Pazarcık İsale Hattı projemizin yüzde 75’ini tamamladık. Bunun yatırım maliyeti 175 Milyon TL. Pazarcık İçmesuyu İkmal inşaatımız tamamlanmak üzere. Bu yatırımımızın da maliyeti 115 Milyon TL. 711 Milyon TL yatırım bedeli olan Pazarcık Merkez Kanalizasyon ve Yağmursuyu projemiz devam ediyor. 120 kilometre kanalizasyon ve 17 kilometre yağmursuyu hattı ile ilçe merkezimizin altyapı sorununu çözmüş oluyoruz. Sadece 6 ayda Pazarcık’a kazandırdığımız ve yapımına başladığımız yatırımların toplam değeri 1 Milyar 300 Milyon TL” ifadelerini kullandı.