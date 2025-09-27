İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında son 6 ayda 30 ilde jandarma birlikleri tarafından yürütülen başarılı operasyonların detaylarını paylaştı. Yapılan arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınak imha edilirken, 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

Kahramanmaraş Dahil 30 İlde Kapsamlı Operasyon

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlar, Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van illerini kapsadı.

Ele Geçirilen Muhimmat ve Silahlar

Operasyonlarda ele geçirilen mühimmat ve silahların miktarı dikkat çekici:

174 el bombası

119 uzun namlulu silah

58 mayın/EYP

46 kg patlayıcı madde

13 adet RPG-7 roketatar, havan, bombaatar ve lav silahı

4 tabanca ve 4 av tüfeği

34 telsiz, 5 jeneratör

16 bin 399 adet çeşitli mühimmat

"675 Bin İçişleri Ailesi Olarak Görevin Başındayız"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, "675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız" mesajını verdi.

Bu kapsamlı operasyonlarla, bölgedeki terör varlığının etkisiz hale getirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.