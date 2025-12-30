2025 yılı, Karakoç açısından söylemin değil; takip, temas ve sonuç odaklı bir çalışma anlayışının öne çıktığı bir dönem olarak kayda geçti.

Kahramanmaraş Gündemi Meclis’te Takip Edildi

2025’in ilk aylarında Zuhal Karakoç, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan okulların yeniden inşası ve kentte yaşanan öğretmen açığını Millî Eğitim Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Karakoç, eğitim altyapısındaki eksikliklerin geçici çözümlerle değil, uzun vadeli ve kalıcı planlamayla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitimde Somut ve Kalıcı Adım: Babası Adına Yapılan Ortaokul

2025 yılının dikkat çeken gelişmelerinden biri eğitim alanında atılan somut adım oldu.

Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi’nde yapılması planlanan 16 derslikli ortaokul, Zuhal Karakoç tarafından, merhum babası, şair ve yazar Mehmet Nafiz Karakoç adına kendi bütçesiyle yaptırıldı.

Kahramanmaraş Valiliği’nde imzalanan protokolle resmiyet kazanan “Mehmet Nafiz Karakoç Ortaokulu”, deprem sonrası Kahramanmaraş’ta eğitime kazandırılması planlanan ve süreci başlatılan kalıcı yatırımlar arasında yer aldı. Bu yatırım, yalnızca bir okul yapımı değil; kentin eğitim geleceğine ve kültürel hafızasına yönelik kalıcı bir katkı olarak değerlendirildi.

Ankara’da Üst Düzey Temaslar: Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlarla Doğrudan Görüşmeler

Zuhal Karakoç, 2025 yılı boyunca Kahramanmaraş adına Ankara’da bakanlar düzeyinde yoğun bir temas trafiği yürüttü. Karakoç’un doğrudan görüştüğü isimler ve ele alınan başlıca gündemler şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile su sorunu, altyapı yatırımları ve deprem sonrası destek süreçleri,

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile sağlık altyapısı, hastane yatırımları ve hizmet kapasitesi,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile deprem sonrası şehircilik, imar ve konut süreçleri,

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile tarımsal destekler, sulama projeleri ve kırsal kalkınma,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli ve Ekinözü başta olmak üzere termal turizm yatırımları,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile güvenlik, kamu düzeni ve afet koordinasyonu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ulaşım, karayolu ve altyapı projeleri,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomik toparlanma, mücbir sebep uygulaması ve finansal yüklerin hafifletilmesi,

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile depremde yıkılan okullar, yeni eğitim yatırımları ve öğretmen ihtiyacı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile sanayi yatırımları, teşvik mekanizmaları, organize sanayi bölgeleri ve deprem sonrası üretim kapasitesinin güçlendirilmesi,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile enerji altyapısı, elektrik ve doğalgaz yatırımları ile deprem sonrası enerji arz güvenliği,

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençlik projeleri, spor tesisleri, yurt yatırımları ve deprem sonrası gençlere yönelik destek çalışmaları.

Bu görüşmeler, Kahramanmaraş’a ilişkin başlıkların Ankara’da yalnızca gündeme getirilmediğini; bakanlar düzeyinde düzenli ve sistemli bir şekilde takip edildiğini ortaya koydu.

Deprem Sonrası Hukuki Süreçler ve Orta Hasarlı Binalar

Yılın ikinci yarısında Karakoç’un gündeminde deprem sonrası orta hasarlı binalar yer aldı. Bu binalarla ilgili açılan davalar ve süreçlerin uzaması, Adalet Bakanlığı’na verilen yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı. Karakoç, belirsizlik içinde bekleyen vatandaşların yaşadığı hukuki ve sosyal sorunlara dikkat çekti.

Ekonomide Net Duruş: Mücbir Sebep Bir Hak Meselesi

2025 yılı boyunca Zuhal Karakoç’un en net duruş sergilediği başlıklardan biri mücbir sebep uygulaması oldu. Deprem bölgesindeki esnaf ve küçük işletmeler için uygulanan mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğini savunan Karakoç, bu konunun bir destek değil, bir hak meselesi olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, TBMM komisyon görüşmelerine de yansıdı.

Teşkilatla Güçlü Bağ: MHP Kahramanmaraş Teşkilatı Ankara’da

Zuhal Karakoç, 2025 yılı içerisinde MHP Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatlarıyla düzenli temaslar kurarak Ankara’da TBMM merkezli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu buluşmalarda yerel talepler, deprem sonrası beklentiler ve sahadan gelen gözlemler doğrudan Ankara gündemine taşındı.

2025’in Özeti: Söylem Değil Kayıt

2025 yılı sonunda ortaya çıkan tablo netti.

Kahramanmaraş adına yürütülen temaslar ve atılan adımlar, söylemden çok kayıt altına alınan süreçlerle öne çıktı. Eğitim yatırımı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlarla yapılan doğrudan görüşmeler, Meclis denetimi ve sahadaki karşılığıyla 2025 yılı; yapılan işlerin kayda geçtiği bir yıl olarak değerlendirildi.