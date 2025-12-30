Edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda, 29 Aralık 2025 tarihinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaşan ekipler, yaklaşık 4 saat süren teknik ve fiziki takip sonucunda Adana yolu üzerindeki uygulama noktasında 2 aracı durdurdu.

Araçlarda narkotik dedektör köpeği “Alfi” eşliğinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan toplam 170 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen hapların 160 bin adedinin sentetik ecza, 10 bin adedinin ise ecstasy olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.