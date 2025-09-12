Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş’ta bir poligondan üç gün önce silah ve mermi çalan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyin E., bu sabah bir kebapçının ihbarıyla gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşanan olayda, Hüseyin E., 2 adet silah ve 300 adet mermi çalarak kayıplara karışmıştı. Durumun fark edilmesi ile harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin adım adım izini sürdü.

Özel hareket polisinin de destek verdiği operasyonda bir kebapçının ihbarıyla şüpheli, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonunu fark eden şüpheli, kaçma çapası sonuç vermedi.

Yakalanan şüphenin üzerinde yapılan aramada çaldığı 2 adet silah ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.