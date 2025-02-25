Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocuklar ve yetişkinler için birbirinden özel etkinlikler düzenleyerek manevi atmosferi sanatla buluşturacak.

Tiyatro, atölye çalışmaları, söyleşiler ve ilahi dinletileri gibi geniş yelpazede hazırlanan etkinlikler, vatandaşlara Ramazan ayının manevi huzurunu doyasıya yaşatmayı amaçlıyor.

Çocuklar İçin Eğlenceli ve Eğitici Programlar

Ramazan ayı etkinlikleri, 1 Mart Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Motorlu Kuş” adlı çocuk tiyatrosu ile başlayacak. Aynı gün “Sadaka Kutusu Yapım Atölyesi” de minik katılımcılarla buluşacak. 2 Mart Pazar günü de çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler devam edecek. Geleneksel hikâyelerle çocuklara değerler eğitimi kazandırmayı hedefleyen “Nasrettin Hoca Hikâyeleri” adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Bunun yanı sıra çocuklar, “Teravih Çantası Boyama Atölyesi” ile sanatsal yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Yetişkinler İçin Söyleşi ve İlahi Dinletileri

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında yetişkinler için de birbirinden değerli isimlerin katılacağı söyleşi ve dinleti programları düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 21.00’da başlayacak olan bu programlar, Ramazan ayının manevi atmosferini daha da güçlendirecek. Etkinlik takvimi kapsamında; 2 Mart Pazar günü Mehmet Emin Ay, 6 Mart Perşembe günü Mustafa Cihat, 7 Mart Cuma günü Ahmet Özhan, 8 Mart Cumartesi günü Göksel Baktagir, 9 Mart Pazar günü Nurullah Genç, 12 Mart Çarşamba günü Hadi Duran, 13 Mart Perşembe günü Mustafa Demirci, 14 Mart Cuma günü Maher Zain, 15 Mart Cumartesi günü Aykut Kuşkaya, 16 Mart Pazar günü Saliha Erdim, 20 Mart Perşembe günü Devran Zikir ve Ubeydullah Sekizli, 22 Mart Cumartesi günü Eşref Ziya Terzi ve son olarak 23 Mart Pazar günü Yasin Pişgin, söyleşi ve dinleti programlarında Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

Tüm Vatandaşlar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerin herkesin katılımına açık olduğu ve vatandaşların bu manevi ayın huzurunu dolu dolu yaşamaları için özel bir program hazırlandığı belirtildi. Ayrıca etkinlik takvimine ve detaylı bilgilere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/25/ramazan-ayi-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.