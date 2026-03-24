Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ve Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip olan işletmeler için “Yıllık İşletme Cetveli” maratonu başladı. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini elektronik ortamda beyan etmeleri zorunlu tutuluyor.

Kahramanmaraş İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, 2025 yılı Yıllık İşletme Cetvellerinin verilme süresinin başladığını duyurdu. Bildirimi nisan ayı sonuna kadar yapmayan işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Kahramanmaraş İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 1 Ocak-30 Nisan 2026 tarihleri arasında 2025 yılı verilerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden girilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İşletme sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmamaları, sistemde oluşabilecek yoğunluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İmalatçılarımızın Dikkatine

Yasal süre içerisinde beyannamesini vermeyen işletmeleri ise mali bir yük bekliyor. Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca, cetvelini süresinde teslim etmeyen her bir işletmeye 2026 yılı için 15.029,00 TL idari para cezası kesilecek.

Yapılan açıklamada “Yasal süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine giriş yapılarak 2025 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği 2026 yılı içerisinde 15.029,00 (onbesbinvirmidokuz) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, bildirimlerini sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak online ortamda gerçekleştirebilecek.