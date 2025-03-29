Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı arifesinde Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği ve Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretlere 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve şehir protokolü de eşlik etti. Mezarlık ziyaretleri sırasında, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler ve 6 Şubat deprem şehitleri dualarla anıldı. Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, ziyaretlerde şehit aileleri ve ebediyete irtihal eden yakınlarını kabri başında ziyarete gelen vatandaşlarla da bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

“Aziz Şehitlerimizi ve Depremde Kaybettiğimiz Canlarımızı Rahmetle Anıyoruz”

Aziz şehitlere ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ramazan Bayramı arifesinde, aziz şehitlerimizi ve 6 Şubat’ta kaybettiğimiz canlarımızı dualarla yâd etmek için bir araya geldik. Milletimizin birliği ve vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aynı şekilde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi de unutmuyor, onların hatırasını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu mübarek günlerde, dualarımızda hem geçmişlerimizi anıyor hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Kahramanmaraş’ımızın her bir ferdinin huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Rabbim, bizlere sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.