Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesinde yer alan Menzelet Barajı Üçevler mevkiinde 19 yaşındaki Taha Domurcuk serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Çakırdere Mahallesi nüfusuna kayıtlı Taha Domurcuk, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için bölgeye gitti.

Havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek amacıyla suya giren genç, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taha Domurcuk’un cenazesi bugün öğle namazının ardından Çakırdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.