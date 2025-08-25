KİÜ’yü tercih eden öğrencilere “KİÜ ailesine hoş geldiniz” diyen Prof. Dr. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversiteye adım atacak tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ailesine katılan gençlerimize ‘hoş geldiniz’ diyorum. Zorlu ve özverili bir hazırlık sürecinin ardından tercihlerini tamamlayan öğrencilerimizin, bundan sonraki eğitim yolculuklarında yanlarında olmaktan büyük memnuniyet duyacağız.

Üniversitemiz; güçlü akademik kadrosu, araştırma ve uygulama olanakları, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve sosyal-kültürel etkinlikleriyle, öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflemektedir. KİÜ’de geçireceğiniz yıllar, yalnızca mesleki bilgi edinmenin ötesinde, sizlere vizyon kazandıracak ve geleceğinize yön verecek bir süreç olacaktır.

Tüm öğrencilerimize başarılı, verimli ve unutulmaz bir üniversite hayatı diliyor; ailelerine de bizlere duydukları güven için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, bilimin, kültürün ve geleceğin izinde ilerlemeye devam edecektir.”