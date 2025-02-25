Olayın, trafikte bir yol verme tartışması sonucu başladığı ve kısa sürede silahlı saldırıya dönüştüğü bildirildi.

Olay sırasında, araçtan inen bir şahıs, diğer araçta bulunan 4 kişinin üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan, hemen ardından hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren ve 3 kişi olduğu tespit edilen zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.