Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışma sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu şehadete eren Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için taziye mesajı yayımladı.

Yardımcıoğlu, “Vatanımızın ve milletimizin bekası için canını feda eden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Bu acı günümüzde, şehidimizin ailesinin ve sevdiklerinin acısını paylaşıyor, onlara en derin taziyelerimi sunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum” dedi.