Su Kesintisi Detayları:

1. 06:00–20:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:

Ballıca, Aslanbey, Şeyhşamil, Sütçü İmam, Senem Ayşe, Duraklı, Şeyhadil, Bayazıtlı, Yeşiltepe, Sarıkaya, Dereli, Yenikent, Kavlaklı, Kazım Karabekir, Ceyhan, Hasancıklı, Kılavuzlu.

2. Münavebeli (Sıralı) Su Verilecek Mahalleler:

Kurtuluş, Turan, İsa Divanlı, Şeyh Adil, Dulkadiroğlu, Sakarya, Şeyh Şamil, Yahya Kemal, Yusuflar, Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Mevlana, Bağlarbaşı, Kanuni, Namık Kemal, Gazipaşa, Pınarbaşı, Kayabaşı, Fevzi Paşa, Doğukent, Yürükselim, Karamanlı, Serintepe, Mağralı, Akçakoyunlu, Şehit Evliya, Çamlık, Saçaklızade, Fatihler, Osmangazi, Yunus Emre, Abdulhamithan, Mercimektepe, Necip Fazıl, Mimar Sinan, Binevler, Şehit Abdullah Çavuş, Akif İnan, Haydarbey, Hürriyet, Taysantepe.

3. Özel Saatlerle Su Verilecek Mahalleler:

o Basım Özdemören Mahallesi: 00:00 – 08:00 (sadece gece)

o Sarıçukur, Cüceli, Avşar Mahallesi: 10:00 – 16:00 (sadece gündüz)

o Kürtül, Köseli, Orhangazi Mahallesi: Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri tam gün.

Belediye Uyarıyor:

Belediye, vatandaşların su kesintilerinden etkilenmemesi için tedbirli olmalarını ve suyu idareli kullanmalarını tavsiye etti. Duyuruda, "Bu süreçte mağduriyet yaşanmaması için anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte normal su temininin sağlanacağını belirterek, vatandaşlardan sabır ve anlayış beklediğini vurguladı.