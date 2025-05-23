Gündüz ve gece hava araçlarıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında, son bir ayda toplam 666 araç sürücüsüne toplam 744.692 TL tutarında trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında, takip mesafesine uymamak, şerit izleme kurallarına aykırı hareket etmek, trafikte tehlike oluşturacak şekilde şerit değiştirmek, seyir halinde iken cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca, otoyol çıkışında durdurulan araçlar arasında sürücü belgesi bulunmayan kişiler ve emniyet kemeri takmayan sürücüler de denetimlere takıldı.

Bu kapsamda, sürücü belgesi bulunmayan 32 araç sürücüsüne, emniyet kemeri kullanmayan 848 sürücüye toplamda 1.439.728 TL tutarında idari para cezası uygulandı.