Kent genelinde yoğun kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde ve karın yoğun olduğu güzergahlarda bazı sürücüler yolda kaldı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat esasına göre devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, mahsur kalan araçlara müdahale ederek sürücülere destek sağladı.

Jandarma trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği kullanımı ve araçlarda bulundurulması gereken zincir ile diğer kış ekipmanları konusunda uyarılarda bulundu. Alınmayan önlemlerin ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çeken ekipler, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle seyir güvenliğinin risk taşıdığı bölgelerde jandarma ekiplerinin denetim, kontrol ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.