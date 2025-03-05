Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (KASKİ), otomatik fiyatlandırma sistemi kapsamında içme suyu tarifesinde değişikliğe gitti.
Yapılan düzenleme ile suyun metreküp fiyatına yaklaşık 1 lira zam yapıldı.
Zam Oranları ve Yeni Tarife:
Şubat ayında 15,87 TL olan metreküp fiyatı, 96 kuruşluk artışla 16,67 TL'ye yükseldi.
Beldeden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerleri:
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için metreküp fiyatı 52 kuruş zamlanarak 10,89 TL olarak belirlendi.
Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerleri:
Bu bölgelerde ise metreküp fiyatı 36 kuruş artarak 5,44 TL'ye çıktı.
Ek Ücretler ve Vatandaşlara Yansıması:
Açıklanan fiyatlara KDV, çevre ve temizlik vergisi ile kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi ek ücretlerin dahil olmadığı belirtildi.