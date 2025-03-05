Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (KASKİ), otomatik fiyatlandırma sistemi kapsamında içme suyu tarifesinde değişikliğe gitti.

Yapılan düzenleme ile suyun metreküp fiyatına yaklaşık 1 lira zam yapıldı.

Zam Oranları ve Yeni Tarife:

Şubat ayında 15,87 TL olan metreküp fiyatı, 96 kuruşluk artışla 16,67 TL'ye yükseldi.

Beldeden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerleri:

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için metreküp fiyatı 52 kuruş zamlanarak 10,89 TL olarak belirlendi.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerleri:

Bu bölgelerde ise metreküp fiyatı 36 kuruş artarak 5,44 TL'ye çıktı.

Ek Ücretler ve Vatandaşlara Yansıması:

Açıklanan fiyatlara KDV, çevre ve temizlik vergisi ile kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi ek ücretlerin dahil olmadığı belirtildi.