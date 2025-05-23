Yıllık yaklaşık 10 bin ton tarhana üretimi gerçekleştirilen kentte, depremler nedeniyle iş yerleri ve makinelerinde hasar gören üreticiler, devlet destekleriyle makinelerini yeniledi.

Bu kapsamda, açık havada bayrama özel cips tarhana üretimine başlayan üreticiler, Maraş’ın ismini gururla taşıyan “Maraş tarhanası” ile yaz aylarında damaklara tatlandırmaya devam ediyor.

Yılmaz Terliksiz, Ahir Dağı eteklerinde yaptığı üretimlerde bu sene fıstıklı tarhana üretimine de başlayacaklarını belirtti. Terliksiz, yıllık üretimin yaklaşık 10 bin tona ulaştığını ve bunun bin tonunun ihracata gönderildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Maraş tarhanası, yaz mevsimiyle birlikte üretim hız kazandı. Doyurucu ve sağlığa faydalı özellikleriyle bilinen tarhana, aynı zamanda firik ile birlikte tezgahlarda yer almaya başladı. Firik, çerezlik cips ve çorbalık olarak kendine has tadı ve aromasıyla damaklara lezzet katarken, tok tutma özelliği ile de tercih edilerek organik bir ürün olarak öne çıkıyor.

Yoğurt, buğday, kekik ve tuz karışımıyla hazırlanan tarhana, bir günde elde ediliyor. Yaş haldeki ürün, firik olarak tüketildikten sonra kurutulduğunda tarhana haline geliyor. Kentte, toplamda 105 sektör ve üretici aktif olarak tarhana ve diğer tarımsal ürünler üretimi gerçekleştiriyor.