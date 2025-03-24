Yolun genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılırken, ulaşım standardı modern kavşak ve refüj düzenlemeleriyle daha da artırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatmak ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu projesinde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltması beklenen proje, özellikle Trabzon ve Şeyh Adil caddelerinin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Sarayaltı bölgesinden başlayarak Tarihi Maraş Kalesi’ne kadar uzanan güzergâhta, yol genişletme çalışmaları tamamlanan kesimlerde asfalt serimine başlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, mevcut yolun genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarıldı. Bu sayede ulaşım standardı hem güvenlik hem de konfor açısından önemli ölçüde iyileştiriliyor.

Modern Kavşaklarla Trafik Akışı İyileştirilecek

Projenin bir sonraki aşamasında ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından güzergahta modern kavşaklar ve refüj düzenlemeleri yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin tarihi bölgesinde önemli bir cadde açıyoruz. Yerinde dönüşüm çalışmaları ve restorasyon süreçleriyle birlikte bu caddemiz de bu adaya çok büyük değer katacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.