Edinilen bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında iki şüpheliyi yakaladı.

Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.Ö. (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, Onikişubat ilçesinde "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan H.M.B. (34) isimli şahıs da yakalandı. Yakalanan şüpheler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.