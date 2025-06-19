Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı ve resmi inceleme başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen önündeki çöp konteynerinde, kullanılamaz hale gelmiş çok sayıda maske ve hasta çağırma cihazı bulundu. Bu durum halk sağlığı ve tıbbi atık yönetimi açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.

Konuya ilişkin Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu maskelerin tıbbi ihtiyaç sahibi hastalara verilmek üzere Aile Sağlığı Merkezi’nde muhafaza edildiği ancak bulundukları odada yaşanan su teması nedeniyle kullanılamaz hale geldikleri belirtildi. Aynı şekilde, aktif kullanılmayan eski model hasta çağırma cihazlarının da hem arızalı olduğu hem de su nedeniyle işlevini yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Usulüne uygun şekilde imha edilmesi gereken bu tıbbi malzemelerin bina yakınındaki çöp konteynerine poşetle bırakılması, istenmeyen görüntülere neden olmuştur. Olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış, süreç yakından takip edilmektedir.”

Yetkililer, tıbbi atıkların bertarafında daha dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaparken, kamuoyunun sağlık ve hijyen konusunda oluşan hassasiyetinin anlaşıldığını belirtti.