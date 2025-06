Uçuk Fiyatlar, Keyfi Kararlar, Derinleşen Mağduriyet!

Kahramanmaraş’ta kırsal mahallelerde yaşamak, ata topraklarına dönüp üretim yapmak isteyen binlerce yurttaş; fahiş fiyatlar, keyfi kararlar ve çözümsüz bir bürokrasiyle baş başa.

Bu vatandaşlar ne lüks bir arsa, ne imarlı bir alan talep ediyor. Tek istedikleri dedesinden kalan toprağa sahip çıkmak. Ama karşılarında ne yazık ki, kamu hizmeti değil kamu duvarı var.

Bu bir idari kriz değil; bu bir vicdani çöküştür.

⸻

Boğaz Manzaralı mı Bu Araziler?

İl merkezinden 50–100 km uzaklıktaki kayalık, taşlık, çoğu tarıma elverişsiz arazilere öyle fiyatlar biçiliyor ki, İstanbul Boğazı veya Antalya sahillerinde bile bu rakamlar zor bulunur.

Bu fiyatlar ne ekonomik gerçeklikle örtüşüyor, ne de hukukla. Vatandaşın kendi toprağına yeniden tutunma umudu, bürokratik kibirle ve masa başı keyfiyetle zehre dönüşüyor.

⸻

Dosyalar Rafta, Umutlar Askıda: Sistem Tıkanmış Durumda

İl ve ilçe merkezlerindeki Milli Emlak birimlerinde dosyalar yıllardır rafta bekliyor. 1–2 memurla yürütülmeye çalışılan bu süreçte, yüzlerce başvuru işlem göremiyor.

Bu tablo, idarenin çöktüğünün açık göstergesidir. Devlet, vatandaşına bu kadar uzak olamaz.

⸻

Kamu Görevlileri Hesap Vermeli

Süreçte inisiyatif alan değil, keyfî davranan kamu personelleri var. Fiyat belirlemeleri, dosya süreci, değerlendirme raporları… Her şey kişisel yorumlara dayalı. Bu, devlet ciddiyetine yakışmaz.

Şahsi heveslerle kamu hakkı şekillenemez. Bu isimler tespit edilmeli, görevden el çektirilmelidir.

⸻

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum’a Açık Çağrıdır!

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ta yapacağı her ziyarette bu konuya mutlaka değinmelidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, bu sistemsel krize doğrudan müdahale etmelidir.

İl müdürlükleri, ilçe şeflikleri denetlenmeli, sahada karşılığı olmayan fiyatlandırma politikaları ivedilikle gözden geçirilmelidir.

⸻

Valilik ve Kaymakamlıklar Sessiz Kalmamalı

Belediyeler değil, Valilik, Kaymakamlıklar ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu meselenin doğrudan sorumlusudur. Ancak bugüne dek ortaya etkili bir irade konmamıştır.

Valiler, masa başı çözümlerden vazgeçip, vatandaşın ayağına gitmelidir.

⸻

Siyaset Çözüme Ortak Olmalı

Kahramanmaraş’ın milletvekilleri bu konuda artık sessiz kalamaz. Sorunun TBMM’ye taşınması, kalıcı düzenlemeler için siyasi iradenin devreye girmesi gereklidir.

Siyaset, sadece sandıkta değil; sahada da görünür olmalıdır.

⸻

Fırsatçılığa Geçit Yok! Üretici Korunmalı!

İhalelere yatırımcı adı altında katılıp yüksek fiyatlarla köylünün önünü tıkayan fırsatçılar artık bu sistemden dışlanmalıdır. Köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişiler, köy sınırlarındaki ihalelere teklif dahi verememelidir.

Bu sistem, üreticiye değil, ranta hizmet ediyorsa; adını “kamu yararı” değil, “kamu zararı” koymak gerekir.

⸻

Kırsal Kalkınmanın Önü Açılmalı

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş’ta, kırsala dönüşün önü tıkanmamalı. Toprağa, üretime ve kalıcı yaşama dönmek isteyenlere bürokratik duvar örülmemeli, yol açılmalıdır.

⸻

HÜKÜMETE VE YETKİLİLERE AÇIK ÇAĞRI: ARTIK ADIM ATILMALIDIR!

İhale Şartnamelerinde Olmazsa Olmaz Revizyonlar

1. Liyakatli Personel Ataması

Tüm ilçe Milli Emlak şefliklerine ve il merkezine ivedilikle liyakat ehli personel ataması yapılmalı, mevcut personel sayısı artırılarak işlem yükü azaltılmalıdır.

2. Köy Bilirkişisi Onaylı Arazi Teslimi

Köy merkezindeki yerleşkelerde, ata-dede toprağı olduğu bilirkişilerce tescillenen ve kamuya geçen araziler, üzerinden 10 yıl geçmiş olsa bile %50 indirimle asıl hak sahiplerine devredilmelidir.

3. Fırsatçılığın Önlenmesi

Köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişiler, o köy sınırları içindeki ihalelere katılamamalıdır. Bu, spekülatif tekliflerin önüne geçecek ve üretim odaklı adaletli paylaşımı sağlayacaktır.

4. Fiyatlandırmada Bağımsız Kurumların Rolü

Fiyat belirlemelerinde; sadece iç raporlar değil, bağımsız kuruluşların fiyat analizleri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bölgesel satış verileri dikkate alınmalı, uçuk kaçık bedeller yerine reel fiyatlar belirlenmelidir.

5. İhale Sistemi Yeniden Kurgulanmalı

İhale şartnameleri üretimi önceleyecek şekilde düzenlenmeli; ön alım hakkı köy nüfusuna kayıtlı hak sahiplerine verilmelidir.

⸻

SONUÇ: HAK SAHİPLİĞİ SAĞLANMALI, ADALET TECELLİ ETMELİ!

• On binlerce dosya hâlâ rafta çürümeye terk edilmiş durumda.

• On binlerce vatandaş yıllardır çözüm bekliyor.

• On binlerce köylü, ata topraklarına kavuşmak istiyor.

Bu bir kişinin değil, toplumun çığlığıdır.

Kahramanmaraş Valiliği, Kaymakamlıkları, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlıklar bu çağrıya artık kulak vermeli; Milli Emlak bürokrasisi vatandaşın hizmetine döndürülmelidir.

Siyaset, bu sürecin sadece izleyicisi değil, takipçisi ve çözüm ortağı olmalıdır. Çünkü bu mağduriyet artık ertelenemez.