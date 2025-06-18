Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren vektör zararlılarla mücadelesini yoğunlaştırdı. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında kesintisiz sürdürdüğü ilaçlama ve kontrol çalışmalarıyla zararlı popülasyonunu kontrol altına alıyor.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden kene ve benzeri zararlıların yayılımını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda; park, bahçe ve mesire alanları özel bir öneme sahip. Ekipler;Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Kılavuzlu Parkı, Arslanbey Mesire Alanı ve Menzelet Mesire Alanı başta olmak üzere şehrin tüm yeşil alanlarında kapsamlı tarama ve imha uygulamaları gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında onlarca araç ve personel görev alırken, düzenli aralıklarla yapılan ilaçlama işlemleriyle vatandaşların güvenli bir yaz mevsimi geçirmesi hedefleniyor.

Toplum Sağlığı Önceliğimiz

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vektörle mücadele çalışmalarının yıl boyunca sürdüğü ancak yaz aylarında yoğunlaştırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve huzur içinde vakit geçirmelerini sağlamak için mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle keneler, sıcak havalarda park ve bahçelerde ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle mesire alanlarımızda düzenli olarak tarama ve ilaçlama yapıyor, zararlıları kaynağında bertaraf etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumlarda belediyemize bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.