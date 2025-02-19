Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplu taşımadan daha rahat ve güvenli bir şekilde faydalanabilmesi için önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Kentte engelsiz ulaşım hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda; engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelerek,özel gereksinimli vatandaşların toplu taşımada yaşadıkları sorunları dile getirdi ve çözüm önerileri sundu.

Engelli bireylerin toplu taşımaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla araç tasarımlarında yapılacak iyileştirmeler, durakların uygun hale getirilmesi ve personel eğitimleri gibi birçok konunun ele alındığı çalıştayın sonuçları doğrultusunda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.