Başvuru Süreci
TYP başvuruları, 23-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurularınızı İŞKUR’un resmi web sitesi iskur.gov.tr üzerinden veya ALO 170 hattını arayarak yapabilirsiniz.
Kimler Başvurabilir?
Programa katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1,5 katını geçmemesi,
Aynı haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapabilmesi,
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) hariç öğrencilerin programa katılamaması,
İŞKUR’un TYP programlarında daha önce 9 ay ve üzerinde çalışanların başvuru yapamaması.
Seçim Süreci
Başvuru yapan adaylar arasından 400 kişi, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimi 26 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Program Süresi ve Çalışma Alanları
TYP kapsamında işe alınacak kişiler, 27 Eylül 2024 tarihinde göreve başlayacak ve 26 Mart 2025 tarihinde program sona erecek. Bu süre zarfında, Kahramanmaraş il genelindeki çeşitli okullarda eğitim alanında destekleyici görevler üstlenecekler.