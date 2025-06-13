MESDER Başkanı Ali Avgın tarafından yapılan açıklamada, birincinin 15 Bin TL kazanacağı yarışmanın Türk edebiyatına yeni eserler kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

Yarışmanın temel amacının insanların sanata ilgisini artırmak, Kahramanmaraş'ı edebiyat odağı haline getirmek ve yeni hikâyeciler keşfetmek olduğunu vurgulayan Avgın, "Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ımızın UNESCO yolculuğuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yarışmaya 18 yaş üstü T.C. vatandaşları, daha önce yayınlanmamış özgün hikâyelerle katılabilecek. Eserlerin yapay zekâ desteği almadan yazılması, 2.000 kelimeyi geçmemesi ve Times New Roman (12 punto, 1,15 satır aralıklı) formatında hazırlanması gerekiyor. Her katılımcı tek bir eserle başvurabilecek.

"Dereceye giren eserler, MESDER tarafından telifsiz olarak yayınlanacak. Seçici kurul yakınları, geçmiş kazananlar ve dernek yönetimimiz katılamaz. Eserler; dil kullanımı, kurgu yaratıcılığı, konu seçimi ve özgünlüğe göre değerlendirilecek. Jürinin kararına itiraz edilemez."

ÖDÜLLER VE TAKVİM:

Birinci: 15.000 TL + Plaket

İkinci: 12.500 TL + Plaket

Üçüncü: 10.000 TL + Plaket

Mansiyon: 8.000 TL + Plaket

"Dereceye girenler 6 Eylül 2025’te Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törene davet edilecek. İl dışından gelenlerin yol ve konaklama masrafları karşılanacak. Ödüller törende teslim edilecek; katılmayana ödemeye yapılmayacak. Sonuçlar 25 Ağustos 2025’te mesder.org.tr’de açıklanacak."

Toplantıya katılan Prof. Dr. Kemal Timur, Prof. Dr. Selim Somuncu, Doç. Dr. Sadi Gedik ve Eğitimci-Yazar Ramazan Avcı ise, "Kültürümüze verdikleri destek için, siz değerli basın mensuplarına tanıtım işbirliğiniz için, ve tüm katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Yarışmamızın hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştular.