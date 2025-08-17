Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaziantep Yolu Uygulama Noktasında bir araç duruldu.

Polis ekiplerinin kendisine yaklaşmasıyla gaza basan şüpheli bir polis memurunu çarparak yaraladı.

Kaçışı sırasında etrafa uyuşturucu madde attığı iddia edilen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Gözaltına alınan ve Avukat olan Ö.C’nin kaçarken attığı suç unsurları ile aracında ve ikametinde yapılan aramalar sonucu toplam 141,68 gram metamfetamin maddesi ve 9 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Avukat, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, alınan karara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.