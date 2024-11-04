Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Duraklı Mahallesi’nde yer alan tek katlı evde yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, dış kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan evde yapılan kontrolde yaşlı adamın hareketsiz bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi için hastane morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.