Yıldızkent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yıldızkent Parkı, düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, parkın vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Toplam 1880 metrekarelik bir alanda inşa edilen parkta; 700 metrekare yeşil alan, 240 metrekare çocuk oyun alanı ve 40 metrekare fitness alanı yer alıyor. Modern ve güvenli oyun gruplarının yanı sıra, açık alan spor aletleri, piknik masaları ve gölgelik dinlenme alanlarıyla donatılan park, bölge halkının yaşam kalitesine önemli katkı sunmayı hedefliyor. Ağaçlandırma çalışmalarıyla doğayla bütünleşen bir ortam oluşturulan park, çevreye estetik bir değer de kazandırdı.

Açılışta konuşan Başkan Akpınar, “Bu park yalnızca bir dinlenme ve oyun alanı değil; komşuluk bağlarının güçleneceği, çocuklarımızın neşeyle büyüyeceği, büyüklerimizin huzurla vakit geçireceği bir buluşma noktası olacaktır. İlçemizin her noktasına eşit hizmet anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında, Yıldızkent Sitemize kazandırdığımız bu güzel yaşam alanının hayırlı olmasını diliyorum,” dedi. Başkan Akpınar, projede emeği geçen tüm belediye personeline ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Açılışın ardından Başkan Mehmet Akpınar, Yıldızkent ve Doğukent Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek mahalle sorunları hakkında istişarelerde bulundu.