Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, bilişim sistemlerine yönelik ciddi suçlar işlediği tespit edilen organize bir grubun peşine düştü. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.R.K., E.G. ve M.G yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, yetkisiz erişim yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait verileri ele geçirdikleri, vatandaşlara ait kişisel veriler ile GSM numarası datalarını barındırdıkları ve bu verileri sorgu paneli adı altında satan bir yapı kurdukları tespit edildi.

Emniyette işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.