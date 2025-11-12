Başkan Görgel, “Dermankartlı 12 bin 673 hemşehrimizin hesaplarına Kasım ayı ödemeleri toplamı olan 23 Milyon 106 Bin TL yatırılmıştır. Rabbim bereketli kılsın” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sahada somut adımlarla hayata geçirmeye devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve Başkan Fırat Görgel öncülüğünde insanı merkeze alan yönetim anlayışı ile Türkiye’ye örnek belediyecilik anlayışı sergileyen Büyükşehir Belediyesi, Dermankart sahibi vatandaşlara da aylık nakdi destek sağlıyor.

Bu kapsamda, 12 bin 673 Dermankart kullanıcısına Kasım ayı ödemeleri yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Dermankart’lı 12 bin 673 hemşehrimizin hesaplarına Kasım ayı ödemeleri toplamı olan 23 Milyon 106 Bin TL yatırılmıştır. Rabbim bereketli kılsın” ifadelerini kullandı.