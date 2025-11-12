Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs 2003 tarihinde Afşin ilçesi Emirli Mahallesi’nde C.B. (63), kardeşi G.B.’yi (33) tabanca ile ateş ederek öldürmüş, D.K. (45) isimli kadını ise yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan C.B.’nin yıllardır firari olduğu ve Ş.Ö. (61) isimli kişiye ait kimlik bilgilerini kullanarak yaşadığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırmalar sonucu, şüphelinin annesinin ikametine gelmek üzere Afşin’in Gerger Mahallesi’ne geldiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonla 22 yıldır aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.