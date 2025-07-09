KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürütülen altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, çalışmalar sırasında zarar gören yollarda da eş zamanlı olarak bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, şehir merkezinin önemli ulaşım arterlerinden Hacı Murat Caddesi ve Tevfik Kadıoğlu Bulvarı’nda altyapı imalatları tamamlandıktan sonra yol yüzeyinde oluşan bozulmaların giderilmesi için asfalt tamir çalışmaları gerçekleştirildi. KASKİ ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri sayesinde, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol kaplamaları yenilenerek ulaşım güvenliği yeniden tesis edildi. Sıcak asfalt uygulamasıyla yapılan bu müdahalelerle sürüş konforu artırıldı.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yol iyileştirme uygulamalarının etap etap devam ettiği vurgulanırken, yapılan sıcak asfalt kaplamalarıyla sadece işlevsel değil aynı zamanda estetik açıdan da modern bir görünüm sağlandığı ifade edildi.