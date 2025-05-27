Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Necati Çalık, şehir genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren müteahhit firmalarla bir araya geldi.

Genel Müdür Yardımcısı Fatih Arslan, daire başkanları ve müşavir firma temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda 11 ilçede yoğun bir şekilde süren altyapı çalışmalarındaki son durum ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in vatandaşın konforunun en az etkilenmesi talimatına vurgu yapılan görüşmede, iş planlarının bu hususa uygun şekilde güncellenmesi, gerekli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

11 İlçesiyle Tüm Şehrin Altyapısı Yenileniyor

Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesinin kurulduğu Kahramanmaraş’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlanan hibe ve KASKİ’nin öz kaynaklarıyla yaklaşık 20 Milyar TL’lik yatırım yapılıyor.

2 bin 300 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattının yanı sıra atıksı arıtma tesisleri ve yeni içmesuyu depoları inşa ediliyor. 6 ay gibi kısa bir sürede %25 seviyesine gelen çalışmaların hedeflenen program dahilinde tamamlanması planlanıyor.

Kayıp Kaçak Oranında Önemli İyileşme

6 Şubat depremlerinde %70 seviyesine çıkan içmesuyu kayıp kaçak oranı başlatılan çalışmalarla %60’ların altına indirildi. Kısık Barajı, oluşturulan alternatif iletim hatları ve yeni depolarla Kahramanmaraş, Türkiye’de içmesuyu arzını 100 yıllık güvence altına alan şehirler arasına girmiş olacak. Olası afetlere dayanıklı malzemeler kullanılarak inşa edilen altyapısıyla Kahramanmaraş, Türkiye’nin en sağlam ve güvenli altyapısına kavuşmuş olacak.