Holding, çok sektörlü üretim gücü, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve geniş istihdam ağıyla Türk sanayisindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Listeye giren Kipaş Holding şirketleri şu şekilde sıralandı:

Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. – 148. sıra

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşl. A.Ş. – 158. sıra

Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. – 275. sıra

Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 307. sıra

İSO 500 listesi, Türkiye’nin sanayi sektöründeki en kapsamlı ve itibarlı araştırmalarından biri olarak kabul ediliyor. Sıralama, şirketlerin üretimden net satış rakamlarına göre belirleniyor. Bu yönüyle, şirketlerin doğrudan üretim performansını ve sanayiye katkısını objektif biçimde ortaya koyuyor.

Kipaş Holding, 12 bine yaklaşan çalışan sayısıyla Türkiye’nin önde gelen istihdam sağlayıcılarından biri konumunda. Özellikle tekstil, kağıt, çimento ve enerji sektörlerinde üretim gücünü her geçen yıl artıran grup, Ar-Ge yatırımlarını, çevre dostu üretim teknolojilerine yaptığı öncelikli yatırımlarla destekliyor. Geri dönüşüme dayalı üretim kapasitesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilirlik politikalarıyla çevreye duyarlı bir büyüme modeli ortaya koyuyor.

Aynı zamanda Avrupa’nın en büyükentegre giyimlik tekstil üreticisi olan Kipaş Holding, bu alandaki entegre yapısıyla hem iç pazara hem de ihracata yönelik yüksek üretim kapasitesine sahip.

Kuruluşundan bu yana ülke ekonomisine yüksek katma değerli üretim, ihracat ve yerli kaynak kullanımıyla kesintisiz katkı sağlayan Kipaş Holding, aynı zamanda toplumsal alanda da sorumluluk üstleniyor. Son dönemde özellikle Kahramanmaraş’ta spora, eğitime ve sosyal gelişime yönelik projelere verdiği destekle yerel kalkınmaya doğrudan katkı sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli şirketleriyle listede en çok yer alan grup olan Kipaş Holding, sadece üretim gücüyle değil; bölgesine kazandırdığı yatırımlar, yarattığı istihdam ve liderlik rolüyle de bölge sanayisinin tartışmasız lokomotifi konumunda.

Kipaş Holding’in İSO 500 listesinde dört şirketiyle yer alması, yalnızca sanayi başarısı değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik, toplumsal katkı, çevresel sorumluluk ve insan kaynağına yapılan yatırımın bütünsel bir sonucu olarak değerlendiriliyor.