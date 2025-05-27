Bölükbaşı, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anarak, Türkiye'nin demokratik kazanımlarına yönelik her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölükbaşı açıklamasında, 27 Mayıs’ın sadece bir darbe tarihi değil, Türkiye’de vesayet düzeninin temellerinin atıldığı bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. “27 Mayıs’tan sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini bu olaydan almış, milletin iradesi yerine vesayet mekanizmaları devreye sokulmuştur” diyen Bölükbaşı, bu zihniyetin yıllar boyunca demokratik siyaseti baskı altında tutmaya çalıştığını belirtti.

“Demokrat Parti'nin Başarıları Hazmedilemedi”

Açıklamasında Demokrat Parti dönemine de değinen Mehmet Bölükbaşı, Adnan Menderes liderliğindeki iktidarın halkın gönlünde taht kurduğunu, ezanın yeniden aslına döndürülmesiyle birlikte milletin sesi olduğunu söyledi. Ancak bu başarıların belli kesimler tarafından hazmedilemediğini belirten Bölükbaşı, “1957’den itibaren darbe senaryoları ayyuka çıkmış, yalan haberlerle halk kışkırtılmış, üniversiteler sokaklara dökülmüştür” dedi.

“CHP'nin Darbecilikle Tarihi İlişkisi Ortadadır”

Bölükbaşı, darbenin hemen ardından CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile dönemin darbeci generali Cemal Gürsel arasında geçen konuşmayı hatırlatarak, “İnönü’nün ‘asıl ben sizin emrinizdeyim’ sözü, CHP’nin darbecilikle olan tarihi bağını açıkça gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“Yassıada Tiyatrosu ve Vesayet Düzeni”

Darbecilerin sadece iktidarı devirmekle kalmadığını belirten Bölükbaşı, Yassıada'da kurulan mahkemeleri “hukuksuzluk tiyatrosu” olarak nitelendirdi. Demokrat Partili yöneticilerin ağır suçlamalarla yargılanarak idama mahkûm edildiğini hatırlatan Bölükbaşı, bu dönemde kurulan vesayet düzeninin sonraki tüm darbelerin zeminini hazırladığını ifade etti.

“AK Parti ile Vesayet Mekanizmaları Yıkıldı”

AK Parti hükümetleri döneminde bu vesayetçi düzenle kararlılıkla mücadele ettiklerini belirten Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet-millet kaynaşmasının yeniden sağlandığını ve millet iradesinin gerçek anlamda hâkim kılındığını vurguladı.

Ancak vesayetçi zihniyetin hâlâ bazı odaklarda diri olduğunu söyleyen Bölükbaşı, “Bu zihniyet sokakları provoke edenlerde, tencere-tava çalanlarda, ‘Ordu göreve’ diye pankart açanlarda kendini yeniden göstermektedir. Ancak biz de buradayız. Demokrasi ve hukuk adına bu yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

“Bir Dakikamız Bile Vesayete Feda Edilemez”

Açıklamasını “Bu ülkenin bir dakikası bile vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edilemez” diyerek noktalayan Bölükbaşı, AK Parti’nin adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesinden asla geri adım atmayacağını kaydetti.