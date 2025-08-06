Daha önce kilit parke kaplama olan arterde, söküm işlemlerinin ardından modern ve uzun ömürlü sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesi ile Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin şehir merkeziyle bağlantısını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde etaplar halinde devam ediyor.

Yatırım kapsamında son olarak EXPO ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki yol yenilendi. Daha önce kilit parke kaplama olan arterde, söküm işlemlerinin ardından modern ve uzun ömürlü sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Böylece güzergâh hem estetik açıdan daha düzenli bir görünüme kavuştu hem de teknik açıdan daha dayanıklı hale getirildi.

Hayata geçirilen bu çalışmayla birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım daha hızlı ve güvenli hale gelirken, Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerinin şehir merkeziyle olan bağlantısı da büyük ölçüde güçlendi. Yenilenen yol sayesinde bölgedeki trafik akışı düzenlenirken sürüş konforu ve trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.