Şehir genelinde başlatılan altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşası kapsamında başlatılan altyapı seferberliği, şehrin geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi'nde yapımı devam eden ve bitmesi halinde su temini ve altyapısı için kritik bir öneme sahip olacak olan terfi merkezi, bölgenin su temini ve altyapısı için kritik bir öneme sahip olacak.

Daha Kaliteli ve Kesintisiz Su Hizmeti

Terfi merkezi ile su kaynaklarından alınan suyun arıtma ve dağıtım sistemlerine aktarılması için temel bir rol oynayarak suyun verimli ve güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlanacak. DSİ tarafından inşa edilen çelik isale hattına, yeni çelik boru imalatları ve bağlantı hazırlıkları büyük bir hızla sürdürülürken, inşa edilen bağlantılar suyun yüksek debi ile taşınmasına olanak sağlayacak. Suyun belirlenen noktalara basılmasını sağlayan ve genellikle sulama sistemleri, su dağıtım ağları ve endüstriyel tesislerde kullanılan yatay milli pompalar, projenin en kritik mekanik bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu pompaların temin ve montajı, suyun kesintisiz akışını garanti edecek.