Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini sağlamak için Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Atalar ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık’ın da eşlik ettiği incelemelerde Başkan Görgel, tesisin işleyişi ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

“20 Gün İçinde İçme suyunda Yaşanan Sorunu Çözüme Kavuşturacağız”

Altyapı ve aşırı kuraklıktan kaynaklı içmesuyunda yaşanan sorunların çözümü için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu ve 20 gün içerisinde bu sorunun giderileceğini belirten Başkan Fırat Görgel, "Hemşehrilerimizin sağlıklı içmesuyuna erişimi bizim en büyük önceliklerimizden. Kesintisiz içmesuyu teminini sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Altyapı ve aşırı kuraklıklardan kaynaklı 63 mahallemizde Zamanlı İçmesuyu İletimine geçtik. Aylardır üzerinde çalıştığımız Kılavuzlu’dan su temini sürecinde son aşamaya geldik. 20 gün içinde bu sistemi devreye alacağız ve sorun kesin çözüme kavuşacak. Hemşehrilerimize anlayış ve destekleri için teşekkür ediyorum. İfade ettiğim gibi el birliğiyle bu sürecin de üstesinden geleceğiz” cümlelerini kaydetti.