Yapılan yardımların önemli bir bölümü, Kipaş Holding’in spora ve eğitime verdiği desteklerle hayat buldu. Kipaş İstiklalBasketbol Takımı, holdingin sağladığı güçlü sponsorluk desteğiyle Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Aynı şekilde, Kahramanmaraş’ın gururu Kahramanmaraş İstiklal Spor Futbol Takımı da Kipaş’ın ve Kahramanmaraş’ın değerli iş insanlarının katkıları sayesinde 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi.

Holdingin yaptığı bağışların bir diğer önemli kısmı ise, Kipaş Eğitim Kurumları aracılığıyla sağlanan burs desteklerine ve sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve inovasyon projelerine yönlendirildi. Bu destekler, yalnızca bugünün değil, geleceğin de inşasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Capital Dergisi’nde yayımlanan değerlendirmeye göre, Türkiye’de hayırseverliğin ve bağışçılığın nabzını tutan tek yayın olarak son 10 yılda hayırseverlerin bağışlarını ne kadar artırdığına baktığımızda “liderlerin geçmişe göre daha fazla sorumluluk aldığı muazzam bir tabloyla karşılaşıldığı” vurgulanıyor. Capital yazısında, “Bazı gönlü zengin liderler, bağış tutarlarını 90 kata varan oranlarda artırdı. Peki dünyada ve Türkiye’de ne değişti de iş liderleri toplumsal sorunlarla ilgili daha fazla sorumluluk almaya başladı? Onları buna yönlendiren temel dinamikler neler oldu?” sorusu gündeme taşınıyor.

Hanefi Öksüz: “Spor, insanları hayata bağlayan en güçlü alanlardan biri”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Hanefi Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

“Spor, sadece bir rekabet alanı değil; şehrimizi bir araya getiren, insanları hayata bağlayan, disiplin ve takım ruhu kazandıran çok güçlü bir toplumsal araçtır” felsefesiyle yardımlarımıza odaklandık. Bu bilinçle Kahramanmaraş İstiklal Spor Futbol Takımımıza ve Kipaş İstiklal Basketbol Takımımıza elimizden gelen her desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Gençlerimizin sahada gösterdiği başarılar, sadece sportif değil, aynı zamanda toplumsal bir umut ışığıdır.

Eğitim ve bilimsel gelişim de önceliklerimiz arasında. Kipaş Eğitim Kurumlarımız aracılığıyla öğrencilere burs verirken, şirketlerimizde yürüttüğümüz Ar-Ge projeleriyle de geleceğe yatırım yapıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik konusu, sadece çevreyle sınırlı olmayan, şirketlerin ve toplumun geleceğiyle doğrudan ilişkili bir meseledir. Kipaş olarak yenilikçi ve çevreci çözümler geliştirmek için yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarını da sosyal sorumluluğumuzun temel bir parçası olarak görüyoruz.

Bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara vermek bizim için hem bir borç hem de bir onurdur.”

Mehmet Hanefi Öksüz’ün ve Kipaş Holding’in attığı bu adımlar, sadece rakamsal büyüklükle değil; bölgesel kalkınmaya, gençlerin geleceğine ve toplumsal gelişime sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor.