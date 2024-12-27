Etkinliğe T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun katılımı, törene katılan konuklara büyük bir prestij kattı. Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman’ın açılış konuşmasıyla başlayan gece, sektörün en önemli isimlerini bir araya getirerek büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Bu yılki ödül töreni, teknoloji entegrasyonu ve inovasyon alanlarında kaydedilen başarılı gelişmelerin takdir edilmesi adına büyük bir önem taşıdı. KİPAŞ Holding, bu prestijli etkinlikte "Platin Dergisi Özel Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos’un gerçekleştirdiği "Teknoloji Entegrasyonu" araştırması sonucunda verildi. Araştırma, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin teknoloji kullanımındaki başarılarını ortaya koyarken, KİPAŞ Holding’in sektördeki öncü rolünü pekiştirdi.

KİPAŞ Holding’in ödülünü, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi N.Sinem Öksüz Dedebayraktar aldı. Bu ödül, şirketin inovasyon ve teknoloji entegrasyonu konusundaki stratejik vizyonunun ve başarılı uygulamalarının bir ödüllendirilmesi olarak kayda geçti.

Teknoloji ve Sürdürülebilirlikte Öncü Rol

KİPAŞ Holding’in bu ödüle layık görülmesindeki başlıca faktörlerden biri, şirketin sektörlerindeki yatırımlarını teknoloji ve sürdürülebilirlik anlayışıyla harmanlamış olmasıdır. Tekstil, kağıt, çimento, enerji, eğitim ve lojistik alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlar ile şirket, her biri kendi alanında lider olan birçok sektörde inovatif çözümler üretiyor.

Şirket, doğal kaynakları verimli kullanarak çevre dostu üretim tekniklerini benimsiyor ve yeşil enerji yatırımlarını arttırarak sektördeki çevreye duyarlı üretim anlayışına katkı sağlıyor. Aynı zamanda, akıllı teknolojilere yaptığı yatırımlar, üretim süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getiriyor. Bu yaklaşım, KİPAŞ Holding’i yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de çevre dostu üretim teknolojilerini benimseyen bir lider konumuna getirdi.

Yenilikçi Vizyon ve Dijital Dönüşüm

KİPAŞ Holding, teknolojiyi sadece üretim süreçlerinde değil, tüm iş modelinde etkin bir şekilde kullanıyor. Dijital dönüşüm sürecine yatırım yaparak, sektördeki hızlı değişimlere adapte olabilen ve bu değişimleri yönlendiren bir şirket haline geldi. Şirket, dijital platformları kullanarak hem iç süreçlerini optimize ediyor hem de müşteri deneyimini iyileştiriyor. Bu dijitalleşme süreci, KİPAŞ Holding’in gelecekteki başarısının temel taşlarını oluşturuyor ve global pazarlarda rekabetçi avantajlar elde etmesini sağlıyor.

Dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesine de olanak tanıyor. Bu durum, şirketin hızla değişen pazar dinamiklerinde hızla adapte olmasına yardımcı oluyor. KİPAŞ Holding, dijital dönüşüm ile üretimden müşteri ilişkilerine kadar her alanda daha verimli, hızlı ve inovatif çözümler üretiyor.

Müşteri Memnuniyetinde Zirve

KİPAŞ Holding’in sektördeki başarılı teknoloji entegrasyonu, müşteri memnuniyetine de büyük katkı sağlıyor. Şirket, çağdaş üretim teknikleri ve yenilikçi hizmet anlayışı ile müşteri beklentilerini her zaman en üst seviyede karşılıyor. Geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmet anlayışı ve hızlı çözüm üretme kabiliyeti ile KİPAŞ Holding, sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

KİPAŞ Holding, müşteri memnuniyetini sadece bir hedef olarak değil, aynı zamanda şirketin iş modelinin en temel unsuru olarak benimsiyor. Şirketin bu anlayışı, onu sektörde rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden biri. Teknoloji ve hizmet anlayışındaki yenilikçi yaklaşım, müşteri sadakatini artırarak KİPAŞ Holding’in uzun vadeli başarılarının da teminatı oluyor.

İstihdama Katkı

KİPAŞ Holding, sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, ülkenin istihdam seferberliğine de önemli bir destek sunuyor. Ürettiği değer ve sağladığı iş olanakları, şirketin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını da yerine getirdiğini gösteriyor. Bu özelliği, KİPAŞ Holding’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl entegre olduğunu ve toplumsal gelişime nasıl katkı sağladığını da gözler önüne seriyor.

KİPAŞ Holding Geleceğe Yönelik İlham Kaynağı Olacak

Bu prestijli ödül, KİPAŞ Holding’in geleceğe yönelik atacağı adımlar için bir ilham kaynağı olmaya devam edecek. Şirketin teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı, ona sektördeki liderlik pozisyonunu daha da güçlendirme fırsatı sunuyor. KİPAŞ Holding, bu ödüllerle sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir şirket olarak yoluna devam edecek.

Ödül Alan Şirketler

Platin Dergisi Özel Ödülü: KİPAŞ HOLDİNG

Beyaz Eşya ve Elektrikli Aletler Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: VESTEL

Ağaç Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: KASTAMONU ENTEGRE

Enerji ve Petrol Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: TÜPRAŞ

Gıda Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: ÜLKER

İnşaat Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: AKÇANSA

Kimya ve Plastik Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: GÜBRETAŞ

Metal Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: KARDEMİR

Otomotiv Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: OTOKOÇ

Ulaştırma Sektörü Teknoloji Entegrasyonu Ödülü: THY

Bu ödüller, Türkiye’nin farklı sektörlerinde başarıyla teknoloji entegrasyonunu gerçekleştiren şirketleri taçlandırıyor ve onların geleceğe yönelik vizyonlarını daha da güçlendiriyor.