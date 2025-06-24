Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş MaratonuProjesi”nin açılış töreni, Expo Kelebek Müzesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocuk ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hallerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında düzenlenen açılış programı, proje tanıtım filmi gösterimi ile başladı.

Ardından Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan yaptığı konuşmada, “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda umutları, dayanışmayı ve yeniden ayağa kalkma iradesini simgeliyor. Depremden etkilenen çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini yeniden güçlü ve değerli hissetmelerine katkı sunmak, bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Bu yolda bizlerle olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, tüm kurumlara, gönüllülere ve uzmanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise “Psikoloji ve Travma Yönetimi” konulu seminer oldu. Seminere, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Volkan Tatar, Kahramanmaraş İstiklal Spor Basketbol Kulübü Başkanı Hikmet Gümüşer ve Türkiye A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Gökhan Şirin konuşmacı olarak katıldı.

Volkan Tatar, çocukların ve gençlerin yaşadıkları travmalar karşısında hem bireysel hem de toplumsal olarak duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak, “Travma sonrası iyileşme, ancak güvenli alanlar ve destekleyici insanlar aracılığıyla mümkün olabilir. Bu projeler, o güvenli alanların inşasında çok kıymetli bir rol üstleniyor” dedi.

Hikmet Gümüşer ise sporun gençler üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, “Basketbol gibi takım sporları, çocuklarımızın hem özgüven kazanmalarına hem de yeniden bağ kurmalarına yardımcı oluyor. Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi gibi sosyal projelerde sporun etkin rol alması büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Gökhan Şirin ise sahnede yaptığı etkileyici konuşmada, “Ben de bir zamanlar küçük bir çocuktum ve bir topun peşinden koşarak hem kendimi buldum hem hayallerime tutundum. Bugün burada sizinle olmak, bu zorlu süreçte size yalnız olmadığınızı gösterebilmek benim için çok değerli. Unutmayın, her zorluk bir yeniden doğuşun kapısı olabilir” diyerek gençlerden büyük alkış aldı.

Seminerin ardından onur konuklarına plaket takdim edilerek teşekkür edildi. Programın ikinci bölümünde ise sanatçı Alican Doğan sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Proje kapsamında çocukların yıl boyunca yaptığı çalışmaları içeren resim sergisi ve çocukların yazıp resimlediği özel kitapların tanıtımı da etkinlikte yer aldı. Akşamın ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen mini basketbol seremonisi ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı

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