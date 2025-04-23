Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Sektör İş Birliği Toplantısı” Türkoğlu MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa, KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda eğitimleri verilen bölüm ve programlara ilişkin kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve firma temsilcileri katıldı.

Programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerine hizmet etmek için kurulmuş yapılanmalar olduğunu kaydetti. Bulunduğu şehre, bölgeye, ülkeye ve genel anlamda insanlığa hizmet eden üniversitelerin bu nedenle çok önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Rektör Bakan, üniversitelerin başarıya ulaşabilmesindeki en önemli yolun ise dış paydaşlarla ile doğru iletişim kanalları kurmasından ve birlikte hareket etmesinden geçtiğini söyledi.

KİÜ olarak bu duruma büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Rektör Bakan, “Şehir bizden ne bekliyor, dış paydaşlarımızın üniversiteden beklentisi nedir? Nasıl bir üniversite kurgulanmasını istiyorlar. Bu üniversite kapsamında hangi bölümlerin, hangi programların, hangi fakültelerin açılması, üniversitemizin şehre ve sektörlere katkısını daha da artıracaktır? İşte bu soruları kendimize sorarak üniversitemizi kurguluyoruz, karar alma aşamasında bizlere gelen görüş, öneri ve projelerini dinliyoruz ve dinlemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Bakan, düşünce anlayışlarını uygulamaya koymadaki en önemli örneğin ise Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Kahramanmaraş’ta hayata geçecek olan havacılık ve savunma sanayii sektörünün en önemli parçalarından birinin de İstiklal Üniversitesi olacağını işaret eden Rektör Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem sonrasında verdiği talimatla Kahramanmaraş’ta havacılık ve savunma sanayiinin kurgulanmasına başlandı. Bir çok somut adımı atıldı. Kahramanmaraş Havacılık AŞ kuruldu. Yüzde 70’i Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na yüzde 30’u ise TUSAŞ’a ait. Yani Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Kahramankazan’ın benzeri bir üretim tesisi KahramanmaraşHavalimanı yanında yapılacak. Peki üniversitelerin böyle bir durumda nasıl aksiyon alması gerekiyor?Madem ki şehirde bir sektör kurgulanıyor. Ve bu sektör yüksek teknolojili malzemelerin üretildiği çok kıymetli bir sektör. O halde bu sektörün nitelikli eleman ihtiyacını, bu sektörün araştırma geliştirme faaliyetlerini ve bu sektörün geleceğine yönelik vizyonunun tanımlanmasında bir üniversite olarak talepkâr olduk. ‘Bu işin içerisinde yer almak istiyoruz’ dedik ve ilk nüvesi olarak Airbus – TUSAŞ Meslek Yüksekokulu’nu kurduk. İnşallah çok yakın bir gelecekte de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi fakültelerle bu sektöre çok önemli yatırımlar yapacağız.”

Kahramanmaraş’ın Üniversite Tarihinde Bir İlk!

Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’nu İstiklal Üniversitesi’ne kazandırmakla ne kadar doğru bir hamle yaptıklarını Yükseköğretim Kurumu Sınavlarında (YKS) gördüklerini söyleyen Rektör Bakan, “Kahramanmaraş’ta ilk üniversite eğitiminin başlamasından, yani ODTÜ’nün ilk Meslek Yüksekokulu’nu kurduğu günden bu zamana değin geçen yaklaşık 50 yıllık süreçte bu kentte eğitim veren bir program ilk kez Türkiye birincisi oldu. Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulu Metalurji Programımız Türkiye’de kayıt yapan öğrencilerin puanları açısından Türkiye birincisi oldu. Bu şu demek. Üniversiteler doğru seçeneği işaretlediğinde, doğru hedeflere kilitlendiğinde paydaşlarla doğru iletişim sağladığında başarılı olacaktır. Ve ben inanıyorum ve tahmin ediyorum bu programlarımızda eğitim gören öğrencilerimiz daha okullarını bitirmeden istihdam edilmek için talep göreceklerdir” ifadelerini kullandı.

Bu düşünceler doğrultusunda, KİÜ Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sektör Buluşması toplantısını çok önemsediğini kaydeden Rektör Bakan, bundan sonraki süreçte de benzer çalışmaları hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

KİÜ Türkoğlu MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Doğan’ın da yüksekokulun eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardığı toplantı, sektör temsilcilerine teşekkür belgesi takdimi ile devam etti. Belgeler, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, KİÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan ve MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Doğan tarafından, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve firma temsilcilerine takdim edildi.