KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, iki kurum arasında karşılıklı iş birliğini öngören protokol resmiyet kazandı.

Protokol kapsamında, mesleki, teknik, sosyal, kültürel, teknolojik, sanatsal ve sportif alanlarda ortak kurslar, seminerler, eğitim programları, etkinlikler ve konserler düzenlenebilecek. Taraflar arasında yürütülecek çalışmalarla hem öğrencilerin hem de şehir sakinlerinin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, yapılan iş birliğinin üniversite-şehir ilişkileri açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile üst düzey iletişimimiz var. Üniversitemizin hemen her etkinliğinde Büyükşehir Belediyemizin katkı ve desteklerini görüyoruz. Bu gün hayata geçen protokol ile de üniversitemizin bilgi ve birikimini, şehrimizle paylaşarak toplumsal faydayı artırmayı amaçlıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere, Genel Sekreterimiz Serdar Atalar ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ise protokolün, özellikle gençlerin gelişimi ve sosyal hayatın canlandırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemizin hayat boyu öğrenme misyonu kapsamında önemli kurs ve etkinlikler ile projelere imza atıyoruz. Bu çalışmalarımızda İstiklal Üniversitemizi de yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş’ın eğitim ve kültür hayatında yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak protokolün imzalandığı programda, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan, Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, KİÜ Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tuncer Okumuş ve Öğr. Gör. Kamil Göksel de hazır bulundu.