Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO 25. Olağan Meclis Toplantısı’nda Mayıs ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu.Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Mayıs ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi. Ayrıca üyelere eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet vermek için şirket kurulumuna karar verilirken, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı, şirketin kurulum kararına ilişkin üyeleri bilgilendirdi.



Vali Ünlüer: Amacımız Kahramanmaraş’ı Bir An Önce Ayağa Kaldırmak

Kahramanmaraş’ın ekonomik yapısı, yatırım fırsatları, sanayi sektöründeki yenilikler ve bölgesel kalkınma stratejilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, şunları söyledi: “Devletimiz bizleri deprem yaşayan bir şehre görevlendirdi. Bu durum için hazır bekleyen yetişmiş bir yönetici olarak Kahramanmaraş’ta görev almaktan mutluluk duyuyorum. Sakarya’da deprem döneminde görevlendirilerek sahada pratik kazanmış daha sonra Japonya’da aldığı eğitimlerle tecrübelerini bu şehre aktaracak bir yönetici olarak görev alıyorum. Kahramanmaraş’a geldiğimiz ilk günden beri gerek siyasiler gerek iş dünyası gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla iyi bir uyum yakaladık. Amacımız bu şehri bir an önce yeniden ayağa kaldırmak.

“Bu şehrin yeni hikâyelere güzel başarılara ve iyi günlere ihtiyacı var”

Şehrimizde ihya ve inşa noktasında önemli aşamalar kat edildi. Depremin izlerini silmeye çalışan bir şehir olarak sporda da yakaladığımız başarılarla şehirde yeni bir heyecan uyanmaya başladı. Bu şehrin yeni hikâyelere güzel başarılara ve iyi günlere ihtiyacı var. Basketbol ve futbolda kazandığımız başarı ve vatandaşlarımızın mutluluğu bu özlenmişliğin en büyük göstergesi. Pandemi ve depremi düşündüğümüzde yaklaşık 6-7 yıl kadar insanlar bu şehirde moral anlamında olumsuz bir havaya bürünmüşlerdi. Futbol ve basketbolda yakaladığımız başarılarla şehirde mutluluk seviyesi çok yükseldi. Bakıyorsunuz İstiklalspor’un final maçı için on binin üzerinde vatandaşımız Antalya’ya kadar gidiyor. Yine burada şampiyonluk kutlamalarında binlerce insan bir araya gelerek doyasıya bu coşkuyu yaşadı. Bu anlamda Hikmet başkanımıza ve Gaffar başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

“80 Binin Üzerinde Bağımsız Birimin İnşası Sürüyor”

Şehirde yürüttüğümüz çalışmalara gelince TOKİ ve emlak konut olarak 80.000’in üzerinde bağımsız birimin inşası sürüyor. Yılsonuna kadar bunların tamamına yakınını bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Bunların 7500’ü ofis ve dükkân, 13.500’ü kırsal konutlar. Yine bunların da tamamını bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızı konteynerlerden çıkarıp okulların ve sosyal donatılarının tam anlamıyla bulunduğu yeni yaşam alanlarında nezih bir ortama yerleştireceğiz. Bu şehri konteyner görüntüsünden bir an önce kurtarmak hedefindeyiz. 6-7 ay sonra depremden bahsedecek bir alanımız kalmayacak şekilde bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz.

“Şehrimizin Sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza Birinci Elden Aktarmayı Planlıyoruz”

Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Mahallesi’nin teslim töreni için şehrimizi ziyaret edecekler. Şehrin sorunlarını eksik kalan konuları Sayın Cumhurbaşkanımıza birinci elden aktarmayı planlıyoruz. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor.Kahramanmaraş’ta sokaklarında caddelerinde başımız dimdik yürüyecek günleri hayal ediyorum. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Şehrin ihya ve inşa noktasında gayret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, iş dünyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tabi ki kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum.”



Öksüz: En Önemli Gücümüz Şehrimize Duyduğumuz Ortak Sorumluluktur

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: “Yaşadığımız zorlu süreçlerin ardından, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması ve kalkınma yolculuğunda daha güçlü adımlar atması için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu noktada en büyük gücümüz; kurumlarımız arasındaki iş birliği, üyelerimizin kararlılığı ve en önemlisi de şehrimize duyduğumuz ortak sorumluluk duygusudur.

“Kahramanmaraş, potansiyeli yüksek bir üretim ve girişimcilik kentidir”

Sayın Valimizin öncülüğünde, kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasında son dönemde yakaladığımız uyum ve ortak çalışma kültürü, şehrimizin geleceği adına bizlere umut vermektedir. Kahramanmaraş, potansiyeli yüksek bir üretim ve girişimcilik kentidir. Bu potansiyeli tam anlamıyla harekete geçirebilmek için her alanda ‘birlikte düşünme, birlikte hareket etme’ anlayışını daha da güçlendirmeliyiz.Meclisimiz, yalnızca gündem maddelerinin görüşüldüğü bir yer değil; aynı zamanda şehrin vizyonunun şekillendiği, sorunlara çözüm üretildiği ve yeni fırsatların değerlendirildiği bir platformdur. Hep birlikte bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”



Şampiyon İstiklalspor’a Tebrik

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise konuşmasına şampiyon olan Kahramanmaraş İstiklalspor’u tebrik ederek başlarken, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle Kahramanmaraş İstiklal Spor’un son başarılarını büyük bir gururla hatırlatmak isterim. Hem basketbol hem de futbol takımlarımız, şehrimize önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Final maçlarındaki heyecanı hep birlikte yaşadık. Bu şampiyonluklar, hepimize büyük bir sevinç yaşatmıştır. Her iki takımın başkanı Sayın Gaffar Bey ve Sayın Hikmet Bey’e ve tüm yönetimlerine yürekten teşekkür ediyor, bu başarıların devamını diliyoruz.

Buluntu: ISO 500’de 9 Firmamız var

ISO 500 listesinde yer alan 9 firmamızla gurur duyuyoruz. Bu önemli başarıları, şehrimizin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini açıkça göstermektedir. Bu değerli firmalarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

6. Bölge Teşvik ve Yeni Yatırım Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yapılan toplantıda da belirtildiği üzere, önümüzdeki ay içerisinde 6. bölge teşvikleri kapsamında yeni bir yatırım hamlesi başlayacaktır. Bu sürecin şehrimizin yatırımcılar nezdindeki cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz.

Kültürel mirasımızın korunması konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Direkli Mağarası’nın kazı ve araştırma süreçlerinde çözüm ortağı olarak aktif bir rol üstleniyoruz. Bu bölgeden elde edilen arkeolojik bulgular, şehrimizin 14.000 yıl öncesine dayanan zengin bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle tekstil geçmişimizi simgeleyen delikli iğne figürü, Kahramanmaraş’ın binlerce yıldır önemli bir tekstil merkezi olduğunun somut bir kanıtıdır. Bu değerli figürü, şehrimizin tekstil kimliğinde sembolleştirmeyi düşünmekteyiz.

Ankara Temasları

Geçtiğimiz haftalarda Borsa Başkanımızla birlikte Akdeniz Bölgeler Toplantısı’na katıldık. Bu toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımızla da önemli bir görüşme fırsatı bulduk. Akabinde Sayın Bakanımızın şehrimizi ziyaret etmesi, bu görüşmelerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da şehrimizi teşrif etmesi beklenmektedir. Tüm bu üst düzey ziyaretler, şehrimizin sorunlarını ilk elden aktarma ve çözüm üretme noktasında bizler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

THY Kargo İle Protokol Süreci

Türk Hava Yolları heyetini de şehrimizde ağırladık. Sayın Valimizin değerli destekleriyle oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türk Hava Yolları, şehrimizin tanıtımı için özel bir çalışma başlatmıştır. Kargo birimiyle özel bir protokol süreci yürütülmektedir. Bu protokol sayesinde iç hat kargolarında önemli kolaylıklar sağlanacaktır.

Kadın İstihdamını Artırmak İçin Çalışıyoruz

Son olarak, kadın istihdamı konusuna da değinmek istiyorum. Kadın Girişimcilik Merkezi (KİGEM) bünyesinde kadınlarımızın ekonomik hayata aktif katılımını destekleyen çeşitli projelere ağırlık veriyoruz. “Sanayide Kadın Eli Projesi” de bu önemli çabalarımızın bir sonucudur. Şu an itibarıyla şehrimizde kadın istihdam oranı %16 civarındadır. İnanıyorum ki, hep birlikte bu oranı çok daha yukarılara taşıyacağız.

TUSAŞ Yatırımı Temel Atma Töreni

TUSAŞ yatırımıyla ilgili süreç de planlandığı şekilde hızla ilerlemektedir. Ayın 22’sinde TUSAŞ’ın değerli hissedarlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yatırımın hangi alanda yapılacağı, projenin büyüklüğü, yatırımın yapılacağı yer ve şirketin kurulumu gibi tüm teknik detaylar ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. İlk temel atma törenini de inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyaret etme ihtimali bulunmaktadır; eğer programları uygun olursa, temel atma törenini bu ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmayı arzu ediyoruz. Bu önemli yatırım, Kahramanmaraş için çok büyük bir sinerji ve heyecan yaratacaktır.

“TOBB Türkiye Ekonomi Şurâsı’nda Şehrimizin Sorunları İlettik”

3-4 gün önce de TOBB Başkanımızın Türkiye genelini kapsayan önemli bir istişare toplantısına katıldık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız gibi birçok üst düzey ismin katıldığı bu toplantının büyük bir bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Türkiye genelindeki iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların yanı sıra, şehrimize özgü önemli meseleleri de Sayın Bakanlarımıza birebir aktarma fırsatı bulduk. Özellikle şu anda gündemde olan SGK taksitlendirmeleriyle ilgili önemli konuyu daha önceden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza iletmiştik. Ancak bu önemli konu, Hazine ve Maliye Bakanlığımızı da yakından ilgilendirmektedir.

“SGK Taksitlendirme Teminat Şartı Esnetilmelidir”

Bilindiği üzere, 30 Kasım tarihinde yürürlüğe giren torba yasayla birlikte Hazine ve Maliye Bakanımıza bu konuda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Temel sorun, taksitlendirme sürecinde mevcut teminat şartlarının esnetilmemesidir. Bu konuda bir yasal düzenleme yapılmazsa, işletmelerimizin yaşadığı bu önemli sorunları çözmemiz mümkün olmayacaktır. En azından teminat konusunda işletmelerimize önemli ölçüde kolaylık sağlanması hayati önem taşımaktadır. Firmalarımızdan gelen en yoğun talep de bu yöndedir. Şu anda 50 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat sorunu yaşanmamaktadır ancak bu tutarın işletmelerimizin rahat bir nefes alabilmesi için önemli ölçüde artırılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kritik noktada inisiyatif alarak, teminat şartının en azından 500 bin TL’ye kadar uzatılmasını önemle arzu ediyoruz.”