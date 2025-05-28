Kahramanmaraş’ı gururlandıran şampiyonluk başarısı, şehirde büyük sevinç yaratırken, Blueland Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Şahinkanat da bu coşkuya ortak oldu. Şahinkanat, 3. Lig Play-Off Finali’nde zafer elde ederek 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş İstiklalspor’u içtenlikle tebrik etti.

Başkan Şahinkanat yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“3. Lig’de şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig’e adını yazdıran ve zafer kupasını müzesine götüren Kahramanmaraş İstiklalspor’u yürekten kutluyorum. Bu başarıda pay sahibi olan tüm futbolcuları, teknik heyeti, tutkulu taraftarları ve kulüp camiasını canıgönülden tebrik ediyorum. Kahramanmaraş, bu şampiyonlukla gurur duyuyor. Her zaman yanındayız ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz.”

"Bu Zafer Tüm Kahramanmaraş’a Armağan"

Şahinkanat, bu tarihi başarının yalnızca sportif bir yükseliş olmadığını, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın moral ve motivasyon kaynağı haline geldiğini vurguladı. İstiklalspor’un elde ettiği bu zaferin tüm kente armağan niteliğinde olduğunu belirten Şahinkanat, kulübün her kademesindeki emeğin takdire şayan olduğunu söyledi.

Yeni Hedef: 2. Lig’de İstikrarlı Başarı

Kahramanmaraş İstiklalspor’un 2. Lig yolculuğu için heyecanlı bekleyiş sürerken, takımın yeni sezonda şehri en iyi şekilde temsil etme azmi tüm camiada motivasyon kaynağı oldu. Takımın yeni hedeflere odaklandığı bu süreçte, iş dünyasının verdiği moral desteği de büyük önem taşıyor.