60 bine yakın mensubu ile köy korucuları camiası, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna verdiği mücadeleyle büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyor. 1846 şehit veren, gençliğini dağlarda geçiren bu kahramanlar, terörle mücadelede ön saflarda yer almaktan asla geri durmuyor.

Devletin verdiği görevleri eksiksiz yerine getiren korucular, ayda 17 bin TL maaş ile görevlerini, emekliler ise 12.500 TL maaş ile hayatlarını sürdürüyor. Ancak bu camia, görevlerini yürütürken özverilerinin karşılığını tam anlamıyla alamamanın zorluklarını yaşıyor. Her biri, vatan sevgisinin ve fedakarlığın sembolü olarak görevini yerine getirirken, kamuoyunun daha fazla destek ve takdirini hak ediyor.

SORUNLAR VE TALEPLER BAKANLIKLARA TAŞINDI

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Sayın Orhan Kandemir, bugün önemli bir gündemle Ankara’da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelere, Şırnak Milletvekili Sayın Arslan Tatar da eşlik etti.

Görüşmelerde, güvenlik korucularının çalışma koşulları, maaş ve emeklilik haklarının iyileştirilmesi konuları ele alındı. Bakanlarımızın korucuların taleplerine olumlu yaklaşımı, camianın umutlarını artırdı. Genel Başkan Orhan Kandemir, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Vatan savunmasında omuz omuza mücadele eden bu büyük camianın sorunlarının devletimiz tarafından dikkate alınıyor olması bizleri mutlu etti. Sayın Bakanlarımız Ali Yerlikaya ve Mehmet Şimşek’e duyarlılıkları ve çözüm odaklı yaklaşımları için camiamız adına teşekkür ederim.”

KÖY KORUCULARI: HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEK İSTİYOR

Köy korucuları, devletin ve milletin zor zamanlarında sarsılmaz bir duruş sergilemiş, sayısız fedakarlığa imza atmıştır. Bugün, bu kahramanların hak ettikleri sosyal ve ekonomik standartlara ulaşabilmeleri için kamuoyunun desteği büyük önem taşıyor.

Bu kahramanları görmezden gelmek olmaz!

Bu vesileyle tüm köy korucuları adına çağrımız: “Vatan sevgisiyle görev yapan bu kahramanların sesi olun!”