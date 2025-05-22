Gaziantep’te düzenlenen “Bölgesel Kalkınma İçin Akademik İş Birliği Protokolü” töreninin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölge üniversitelerinin rektörlerini makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede, bölge üniversiteleri arasında iş birliğini ve ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla “Bölge Üniversiteler Birliği”nin kurulmasına karar verildi.

Kurulacak bu birliğin Genel Sekreterliği görevine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi layık görüldü.

Bu önemli gelişme, hem bölgesel akademik iş birliklerinin güçlenmesine hem de üniversitelerin ortak projelerle daha etkin katkılar sunmasına zemin hazırlayacak.