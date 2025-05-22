Alanya Kahramanmaraş İş İnsanları Derneği Başkanı ve Alanya’da yaşayan başarılı Kahramanmaraşlı iş insanı Orhan Maraşlıoğlu, karşılaşma için Alanya’dan otobüsler kaldıracaklarını duyurdu.

Maraşlıoğlu, şampiyonluk yolundaki bu önemli mücadelede hemşehrilerine ulaşım desteği sağlamak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. “Canımız memleketimiz Kahramanmaraş için biz de sahadayız” diyen Maraşlıoğlu, destek çağrısında bulundu.

“Ata Yurdumuz İçin Hazırız”

Kahramanmaraş’ın bu yıl sporda gösterdiği başarıya dikkat çeken Maraşlıoğlu, “Kahramanmaraş’ımızın gururu İstiklalspor’umuz basketbolda 1. Lig’e yükseldi. Şimdi sıra futbolda. İnşallah Ayvalıkgücü maçını kazanarak 2. Lig’e çıkacağız. Ata yurdumuz, can diyarımız Kahramanmaraş’ımız için her zaman hazırız. Alanya’daki iş insanları olarak bizler de elimizi taşın altına koyduk. Antalya’daki şampiyonluk maçına katılmak isteyen kıymetli hemşehrilerimiz için Alanya’dan otobüslerle destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Maraşlıoğlu’nun bu anlamlı girişimi, Alanya’da yaşayan Kahramanmaraşlılar arasında da büyük memnuniyet yarattı. Şampiyonluk yolunda hemşehrilik bilincinin önemine vurgu yapan bu çağrı, Alanya’dan Antalya’ya birlik ve beraberlik içinde güçlü bir katılımın habercisi oldu.