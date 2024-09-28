23 Eylül Pazartesi günü başlayan ders kayıt süreci, 27 Eylül Cuma günü sona erecek ve 30 Eylül Pazartesi günü ise ilk dersler başlayacak. Üniversite öğrencileri, kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüm öğretim alanlarında yeni akademik yıla hazır olduklarını vurgulayarak, öğrencilerin akademik başarılarını artıracak yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör Yasım, "Yeni akademik yılda öğrencilerimiz kadar bizlerde heyecanlıyız. Üniversitemiz, her geçen yıl akademik altyapısını daha da güçlendirerek öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunmayı sürdürüyor.

Öğrencilerimize ders kayıtlarını zamanında tamamlayarak yeni döneme eksiksiz başlamalarını tavsiye ediyorum. KSÜ ailesi olarak, tüm öğrencilerimize başarılı bir öğretim dönemi diliyoruz." dedi.

Ders kayıtlarına ilişkin detaylı bilgilere KSÜ’nün resmi internet sitesinden ve OBS üzerinden ulaşılabilir. Öğrenciler,ders seçimi ve ders kaydı sürecinde danışmanlarından ve öğrenci işlerinden destek alabilecek.