Etkinliğe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayça Çetiner, akademik ve idari personel, öğrenciler ile sanatseverler katıldı.
Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından sahnelenen performanslar, izleyicileri Anadolu’dan Latin Amerika’ya, Orta Avrupa’dan Akdeniz’e uzanan bir kültürel dans yolculuğuna çıkardı.
Programda Vals, Çerkez, zeybek, oryantal, zeybek solo, roman, halay, bailando, Flamenko, rueda ve bahçe duvarı oyun havası oyun havası gibi farklı dans türleri sahnede hayat buldu.
Her bir koreografi, izleyenlerden büyük alkış alırken; özellikle solo zeybek performansı geceye damgasını vurdu.
Gecenin sonunda, etkinliğe katkı sunan akademisyen ve organizasyonda emeği geçenlere, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.
Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.